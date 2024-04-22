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Бычкова Ксения Харламповна
Бычкова Ксения Харламповна
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Древо
Место рождения
Бадеево
, Серпуховский уезд, Московская губерния
Дата рождения
1851
Дата смерти
1851
Пол
Женский
Отец
Бычков Харлампий Тимофеевич
Мать
Бычкова Анна Алексеевна
1816 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец:
Бычков Харлампий Тимофеевич
Мать:
Бычкова Анна Алексеевна
Бадеево
, Серпуховский уезд, Московская губерния
Смерть
1851
Бадеево
, Серпуховский уезд, Московская губерния
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