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Катерина Артамоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1763 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1793 г.р.

Дети

Вычислено 1813 г.р.
Вычислено 1815 г.р.
Вычислено 1819 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793

Отец: Артамон

Мать: не указана

Исповедная ведомость Николаевской Домшинской церкви за 1825 год | 535 | Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Лупанда Согожской волости Вологодского уезда за 1834 год | ГАВО Ф.388 Оп.10 Д.28 Стр.97об-99... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Дочь: Настасья Никитична

Отец ребёнка: Никита Андреевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1815

Сын: Аристарх Никитич

Отец ребёнка: Никита Андреевич

Исповедная ведомость Николаевской Домшинской церкви за 1825 год | 483
Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Сын: Федор Никитич

Отец ребёнка: Никита Андреевич

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Домшинской церкви за 1825 год | 484 | Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Лупанда Согожской волости Вологодского уезда за 1834 год | ГАВО Ф.388 Оп.10 Д.28 Стр.97об-99... Показать все
Смерть
Неизвестно

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