Никита Андреевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1793
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1793
Отец: Андрей Петрович
Мать: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Домшинской церкви за 1825 год | 482 | Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Лупанда Согожской волости Вологодского уезда за 1834 год | ГАВО Ф.388 Оп.10 Д.28 Стр.97об-99... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Артамоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Дочь: Настасья Никитична
Мать ребёнка: Катерина Артамоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1815
Сын: Аристарх Никитич
Мать ребёнка: Катерина Артамоновна
Исповедная ведомость Николаевской Домшинской церкви за 1825 год | 483
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Сын: Федор Никитич
Мать ребёнка: Катерина Артамоновна
Исповедная ведомость Николаевской Домшинской церкви за 1825 год | 484 | Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Лупанда Согожской волости Вологодского уезда за 1834 год | ГАВО Ф.388 Оп.10 Д.28 Стр.97об-99... Показать все
Смерть
После 1834