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Никита Андреевич

Место рождения

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1793

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1769 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1793 г.р.

Дети

Вычислено 1813 г.р.
Вычислено 1815 г.р.
Вычислено 1819 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793

Отец: Андрей Петрович

Мать: не указана

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Домшинской церкви за 1825 год | 482 | Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Лупанда Согожской волости Вологодского уезда за 1834 год | ГАВО Ф.388 Оп.10 Д.28 Стр.97об-99... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Артамоновна

Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Дочь: Настасья Никитична

Мать ребёнка: Катерина Артамоновна

Рождение ребёнка
Вычислено 1815

Сын: Аристарх Никитич

Мать ребёнка: Катерина Артамоновна

Исповедная ведомость Николаевской Домшинской церкви за 1825 год | 483
Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Сын: Федор Никитич

Мать ребёнка: Катерина Артамоновна

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Домшинской церкви за 1825 год | 484 | Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Лупанда Согожской волости Вологодского уезда за 1834 год | ГАВО Ф.388 Оп.10 Д.28 Стр.97об-99... Показать все
Смерть
После 1834

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