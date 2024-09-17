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Федор Никитич

Место рождения

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1819

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1793 г.р.

Мать

Вычислено 1793 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819

Отец: Никита Андреевич

Мать: Катерина Артамоновна

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Домшинской церкви за 1825 год | 484 | Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Лупанда Согожской волости Вологодского уезда за 1834 год | ГАВО Ф.388 Оп.10 Д.28 Стр.97об-99... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1858

Сын: Напыльников Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1858

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