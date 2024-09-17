Федор Никитич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1819
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819
Отец: Никита Андреевич
Мать: Катерина Артамоновна
Исповедная ведомость Николаевской Домшинской церкви за 1825 год | 484 | Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Лупанда Согожской волости Вологодского уезда за 1834 год | ГАВО Ф.388 Оп.10 Д.28 Стр.97об-99... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1858
Сын: Напыльников Василий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1858