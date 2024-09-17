Артамон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1793
Дочь: Катерина Артамоновна
Мать ребёнка: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Домшинской церкви за 1825 год | 535 | Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Лупанда Согожской волости Вологодского уезда за 1834 год | ГАВО Ф.388 Оп.10 Д.28 Стр.97об-99... Показать все
Смерть
Неизвестно