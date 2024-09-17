Артамон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артамон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1793 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1793

Дочь: Катерина Артамоновна

Мать ребёнка: не указана

Исповедная ведомость Николаевской Домшинской церкви за 1825 год | 535 | Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Лупанда Согожской волости Вологодского уезда за 1834 год | ГАВО Ф.388 Оп.10 Д.28 Стр.97об-99... Показать все
Смерть
Неизвестно

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