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Параскева Маркова

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Место рождения

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1810

Дата смерти

02.01.1887

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Марк Климов

Мать: Васса Ананиева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1838

Муж: Иван Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
28.01.1845

Муж: Трофим Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.07.1847

Сын: Михаил Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Алексеев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1849

Дочь: Наталия Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Алексеев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.09.1852

Дочь: София Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Алексеев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1854

Сын: Дометий (Демид) Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Алексеев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Алексеев

Смерть
02.01.1887
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
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