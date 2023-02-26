Параскева Маркова
Место рожденияд.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1810
Дата смерти02.01.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Марк Климов
Мать: Васса Ананиева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1838
Муж: Иван Григорьев
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
28.01.1845
Муж: Трофим Алексеев
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.07.1847
Сын: Михаил Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Алексеев
Рождение ребёнка
27.08.1849
Дочь: Наталия Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Алексеев
Рождение ребёнка
13.09.1852
Дочь: София Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Алексеев
Рождение ребёнка
05.08.1854
Отец ребёнка: Трофим Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Алексеев
Смерть
02.01.1887