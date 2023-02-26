Иван Григорьев
Место рожденияд.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1817
Дата смерти10.10.1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Григорий Дмитриев
Мать: ?
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1838
Жена: Параскева Маркова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
10.10.1843
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.