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Иван Григорьев

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Место рождения

д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1817

Дата смерти

10.10.1843

Пол

Мужской

Отец

1800 г.р.

Мать

Жена

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Григорий Дмитриев

Мать: ?

д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1838

Жена: Параскева Маркова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
10.10.1843
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
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