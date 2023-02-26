Васса Ананиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Ананиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1789

Дата смерти

24.11.1840

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
До 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1806

Сын: Ерофей Марков

Отец ребёнка: Марк Климов

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Параскева Маркова

Отец ребёнка: Марк Климов

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1811

Сын: Афанасий Марков

Отец ребёнка: Марк Климов

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1819

Дочь: Васса Маркова

Отец ребёнка: Марк Климов

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1822

Дочь: Евдокия Маркова

Отец ребёнка: Марк Климов

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Марфа (Васса) Маркова

Отец ребёнка: Марк Климов

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.11.1840
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.