Васса Ананиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1789
Дата смерти24.11.1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1806
Сын: Ерофей Марков
Отец ребёнка: Марк Климов
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Параскева Маркова
Отец ребёнка: Марк Климов
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1811
Сын: Афанасий Марков
Отец ребёнка: Марк Климов
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1819
Дочь: Васса Маркова
Отец ребёнка: Марк Климов
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1822
Дочь: Евдокия Маркова
Отец ребёнка: Марк Климов
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Марфа (Васса) Маркова
Отец ребёнка: Марк Климов
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.11.1840
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.