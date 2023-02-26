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Марк Климов

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Место рождения

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789

Отец: Климент Стефанов

Мать: ?

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1806

Сын: Ерофей Марков

Мать ребёнка: Васса Ананиева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Параскева Маркова

Мать ребёнка: Васса Ананиева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1811

Сын: Афанасий Марков

Мать ребёнка: Васса Ананиева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1819

Дочь: Васса Маркова

Мать ребёнка: Васса Ананиева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1822

Дочь: Евдокия Маркова

Мать ребёнка: Васса Ананиева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Марфа (Васса) Маркова

Мать ребёнка: Васса Ананиева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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