Марк Климов
Место рожденияд.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789
Отец: Климент Стефанов
Мать: ?
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1806
Сын: Ерофей Марков
Мать ребёнка: Васса Ананиева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Параскева Маркова
Мать ребёнка: Васса Ананиева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1811
Сын: Афанасий Марков
Мать ребёнка: Васса Ананиева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1819
Дочь: Васса Маркова
Мать ребёнка: Васса Ананиева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1822
Дочь: Евдокия Маркова
Мать ребёнка: Васса Ананиева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Марфа (Васса) Маркова
Мать ребёнка: Васса Ананиева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно