?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1789
Сын: Марк Климов
Отец ребёнка: Климент Стефанов
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Мария Климова
Отец ребёнка: Климент Стефанов
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
До 1824