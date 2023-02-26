Климент Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климент Стефанов

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Место рождения

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1763

Дата смерти

06.04.1823

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1789

Сын: Марк Климов

Мать ребёнка: ?

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Мария Климова

Мать ребёнка: ?

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.04.1823
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
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