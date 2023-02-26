Климент Стефанов
Место рожденияд.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1763
Дата смерти06.04.1823
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1789
Сын: Марк Климов
Мать ребёнка: ?
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Мария Климова
Мать ребёнка: ?
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.04.1823
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.