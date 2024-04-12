Фурсов Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Фурсов Федор Лаврентьевич
Мать: Фурсов ?
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Абрамовна
Рождение ребёнка
20.02.1872
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Абрамовна
Рождение ребёнка
27.04.1874
Сын: Фурсов Яков Васильевич (солдат)
Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Абрамовна
Рождение ребёнка
01.02.1878
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Абрамовна
Рождение ребёнка
04.02.1881
Дочь: Сотникова Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Абрамовна
Рождение ребёнка
21.10.1883
Сын: Фурсов Дмитрий Васильевич (солдат)
Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Абрамовна
Рождение ребёнка
16.08.1886
Дочь: Усова Наталия Васильевна
Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Абрамовна
Рождение ребёнка
07.04.1889
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно