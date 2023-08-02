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Фурсов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Фурсов Яков Федорович

Отец ребёнка: Фурсов Федор Лаврентьевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Фурсов Василий Федорович

Отец ребёнка: Фурсов Федор Лаврентьевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Боева Агрипина Федоровна

Отец ребёнка: Фурсов Федор Лаврентьевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филатова Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Фурсов Федор Лаврентьевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурсов Федор Лаврентьевич

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