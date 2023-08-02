Фурсов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1845
Отец ребёнка: Фурсов Федор Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Фурсов Федор Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Боева Агрипина Федоровна
Отец ребёнка: Фурсов Федор Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филатова Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Фурсов Федор Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно