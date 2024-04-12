Фурсов Дмитрий Васильевич (солдат)
Место рождения
Дата рождения21.10.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1883
Рождение ребёнка
09.05.1903
Дочь: Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.06.1905
Дочь: Марфа Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.10.1907
Дочь: Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.01.1910
Рождение ребёнка
23.07.1912
Рождение ребёнка
11.01.1915
Рождение ребёнка
10.01.1917
Сын: Фурсов Афанасий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно