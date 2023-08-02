Фурсова Пелагия Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФурсова Пелагия Абрамовна

Фурсова Пелагия Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

17.11.1908

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Фурсов Василий Федорович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.02.1872

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Фурсов Василий Федорович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.04.1874

Сын: Фурсов Яков Васильевич (солдат)

Отец ребёнка: Фурсов Василий Федорович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.02.1878

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Фурсов Василий Федорович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.02.1881

Дочь: Сотникова Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Фурсов Василий Федорович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.10.1883

Сын: Фурсов Дмитрий Васильевич (солдат)

Отец ребёнка: Фурсов Василий Федорович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.08.1886

Дочь: Усова Наталия Васильевна

Отец ребёнка: Фурсов Василий Федорович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.04.1889

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Фурсов Василий Федорович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурсов Василий Федорович

Смерть
17.11.1908
Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close