Кошель Савелий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1930
Сын: Кошель Василий Савельевич
Мать ребёнка: Кошель Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Кошель Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Кошель Георгий Савельевич
Мать ребёнка: Кошель Елена Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошель Елена Сергеевна
Смерть
1942