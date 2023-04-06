Кошель Савелий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошель Савелий Тимофеевич

Кошель Савелий Тимофеевич

avatar

Место рождения

Песчаное, Смоленский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1904

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Песчаное, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.04.1930

Сын: Кошель Василий Савельевич

Мать ребёнка: Кошель Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Кошель Михаил Савельевич

Мать ребёнка: Кошель Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Кошель Георгий Савельевич

Мать ребёнка: Кошель Елена Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошель Елена Сергеевна

Смерть
1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close