Кошель Тимофей Саввович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: Кошель Савва Григорьевич
Мать: Кошель Елена Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Сын: Кошель Савелий Тимофеевич
Мать ребёнка: Кошель Харитонья Неизвестно
Песчаное, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Кошель Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Кошель Харитонья Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Кошель Варвара Тимофеевна
Мать ребёнка: Кошель Харитонья Неизвестно
Смерть
Неизвестно