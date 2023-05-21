Кошель Тимофей Саввович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошель Тимофей Саввович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Кошель Савва Григорьевич

Мать: Кошель Елена Неизвестно

Рождение ребёнка
1904

Сын: Кошель Савелий Тимофеевич

Мать ребёнка: Кошель Харитонья Неизвестно

Песчаное, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Кошель Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Кошель Харитонья Неизвестно

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Кошель Варвара Тимофеевна

Мать ребёнка: Кошель Харитонья Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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