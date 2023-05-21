Кошель Харитонья Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошель Харитонья Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Кошель Савелий Тимофеевич

Отец ребёнка: Кошель Тимофей Саввович

Песчаное, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Кошель Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Кошель Тимофей Саввович

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Кошель Варвара Тимофеевна

Отец ребёнка: Кошель Тимофей Саввович

Смерть
Неизвестно
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