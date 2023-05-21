Кошель Харитонья Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Сын: Кошель Савелий Тимофеевич
Отец ребёнка: Кошель Тимофей Саввович
Песчаное, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Кошель Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Кошель Тимофей Саввович
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Кошель Варвара Тимофеевна
Отец ребёнка: Кошель Тимофей Саввович
Смерть
Неизвестно