Кошель Елена Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошель Елена Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СБ
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Место
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Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Кошель Тимофей Саввинович

Отец ребёнка: Кошель Савва Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Кошель Матрена Саввовна

Отец ребёнка: Кошель Савва Григорьевич

Смерть
Неизвестно