Кошель Елена Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Кошель Тимофей Саввинович
Отец ребёнка: Кошель Савва Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Кошель Матрена Саввовна
Отец ребёнка: Кошель Савва Григорьевич
Смерть
Неизвестно