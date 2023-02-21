Кошель Михаил Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошель Михаил Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Кошель Савелий Тимофеевич

Мать: Кошель Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Кошель Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Кошель Раиса Семеновна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Кошель Василий Михайлович

Мать ребёнка: Кошель Раиса Семеновна

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Кошель Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Кошель Раиса Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошель Раиса Семеновна

Смерть
Неизвестно
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