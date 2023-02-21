Кошель Михаил Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Кошель Савелий Тимофеевич
Мать: Кошель Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
1953
Сын: Кошель Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Кошель Раиса Семеновна
Рождение ребёнка
1956
Сын: Кошель Василий Михайлович
Мать ребёнка: Кошель Раиса Семеновна
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Кошель Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Кошель Раиса Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошель Раиса Семеновна
Смерть
Неизвестно