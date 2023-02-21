Кошель Георгий Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Кошель Савелий Тимофеевич
Мать: Кошель Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
1962
Мать ребёнка: Кошель Валентина Неизвестно
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Пискун Тамара Георгиевна
Мать ребёнка: Кошель Валентина Неизвестно
Рождение ребёнка
1970
Мать ребёнка: Кошель Валентина Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно