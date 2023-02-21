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Кошель Георгий Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Кошель Савелий Тимофеевич

Мать: Кошель Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Кошель Сергей Георгиевич

Мать ребёнка: Кошель Валентина Неизвестно

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Пискун Тамара Георгиевна

Мать ребёнка: Кошель Валентина Неизвестно

Рождение ребёнка
1970

Сын: Кошель Виктор Георгиевич

Мать ребёнка: Кошель Валентина Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошель Валентина Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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