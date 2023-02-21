Кошель Василий Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1930
Отец: Кошель Савелий Тимофеевич
Мать: Кошель Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
24.01.1956
Дочь: Миленко Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Кошель Раиса Васильевна
Рождение ребёнка
19.11.1956
Мать ребёнка: Кошель Раиса Васильевна
Рождение ребёнка
19.11.1956
Сын: Кошель Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Кошель Раиса Васильевна
Рождение ребёнка
19.11.1959
Мать ребёнка: Кошель Раиса Васильевна
Рождение ребёнка
11.03.1963
Дочь: Фельдт Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Кошель Раиса Васильевна
Рождение ребёнка
20.02.1964
Сын: Кошель Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Кошель Раиса Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошель Раиса Васильевна
Смерть
Неизвестно