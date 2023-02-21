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Кошель Василий Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1930

Отец: Кошель Савелий Тимофеевич

Мать: Кошель Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
24.01.1956

Дочь: Миленко Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Кошель Раиса Васильевна

Рождение ребёнка
19.11.1956

Сын: Кошель Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Кошель Раиса Васильевна

Рождение ребёнка
19.11.1956

Сын: Кошель Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Кошель Раиса Васильевна

Рождение ребёнка
19.11.1959

Сын: Кошель Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Кошель Раиса Васильевна

Рождение ребёнка
11.03.1963

Дочь: Фельдт Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Кошель Раиса Васильевна

Рождение ребёнка
20.02.1964

Сын: Кошель Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Кошель Раиса Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошель Раиса Васильевна

Смерть
Неизвестно
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