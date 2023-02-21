Кошель Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1959
Отец: Кошель Василий Савельевич
Мать: Кошель Раиса Васильевна
Рождение ребёнка
1984
Дочь: Величко Марина Михайловна
Мать ребёнка: Кошель Людмила Петровна
Рождение ребёнка
1989
Сын: Кошель Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Кошель Людмила Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошель Людмила Петровна