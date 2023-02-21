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Кошель Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1959

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1959

Отец: Кошель Василий Савельевич

Мать: Кошель Раиса Васильевна

Рождение ребёнка
1984

Дочь: Величко Марина Михайловна

Мать ребёнка: Кошель Людмила Петровна

Рождение ребёнка
1989

Сын: Кошель Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Кошель Людмила Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошель Людмила Петровна

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