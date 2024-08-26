Муратов Исак Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330, 11 л
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Серебрякова (Муратова) Маремьяна Исаковна
Мать ребёнка: Муратова Маремьяна Ивановна
ГАСО, 24-25-330-11л
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Муратова Маремьяна Ивановна
ГАСО, 24-25-330, 10об
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Муратова Маремьяна Ивановна
ГАСО, 24-25-330, 10об
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Муратова Ульяна Исаковна
Мать ребёнка: Муратова Маремьяна Ивановна
ГАСО, 24-25-330, 11л
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Муратова Маремьяна Ивановна
ГАСО, 24-25-330, 10об
Смерть
Неизвестно