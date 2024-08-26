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Муратов Исак Андреевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Муратов Андрей Дмитриевич

Мать: Муратова Гликерия Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муратова Маремьяна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 11 л
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Серебрякова (Муратова) Маремьяна Исаковна

Мать ребёнка: Муратова Маремьяна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-11л
Рождение ребёнка
1807

Сын: Муратов Николай Исакович

Мать ребёнка: Муратова Маремьяна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 10об
Рождение ребёнка
1809

Сын: Муратов Назар Исакович

Мать ребёнка: Муратова Маремьяна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 10об
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Муратова Ульяна Исаковна

Мать ребёнка: Муратова Маремьяна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 11л
Рождение ребёнка
1813

Сын: Муратов Евсей Исакович

Мать ребёнка: Муратова Маремьяна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 10об
Смерть
Неизвестно

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