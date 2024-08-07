Муратов Николай Исакович
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
ГАСО, 24-25-330, 10об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 37л
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Муратова) Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Муратова Ульяна Васильевна
ГАСО, рев1834, 37л
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Муратова Ульяна Васильевна
ГАСО, 179-1-213-112об
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Муратова) Марфа Николаевна
Мать ребёнка: Муратова Ульяна Васильевна
ГАСО, 179-1-213-113л
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Муратова) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Муратова Ульяна Васильевна
ГАСО, 179-1-213-113л
Смерть
Неизвестно