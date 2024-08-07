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Муратов Николай Исакович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Муратов Исак Андреевич

Мать: Муратова Маремьяна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 10об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муратова Ульяна Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 37л
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Муратова) Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Муратова Ульяна Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 37л
Рождение ребёнка
1836

Сын: Муратов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Муратова Ульяна Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-112об
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Муратова) Марфа Николаевна

Мать ребёнка: Муратова Ульяна Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-113л
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Муратова) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Муратова Ульяна Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-113л
Смерть
Неизвестно

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