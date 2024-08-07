Муратова Ульяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 37л
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Муратова) Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Муратов Николай Исакович
ГАСО, рев1834, 37л
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Муратов Николай Исакович
ГАСО, 179-1-213-112об
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Муратова) Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Муратов Николай Исакович
ГАСО, 179-1-213-113л
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Муратова) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Муратов Николай Исакович
ГАСО, 179-1-213-113л
Смерть
Неизвестно