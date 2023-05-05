Муратова Гликерия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 оборот
Рождение ребёнка
Около 1770
Отец ребёнка: Муратов Андрей Дмитриевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 оборот
Рождение ребёнка
Около 1773
Отец ребёнка: Муратов Андрей Дмитриевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 оборот
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Муратов Андрей Дмитриевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 оборот
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Муратова Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Муратов Андрей Дмитриевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 оборот
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Муратова Василиса Андреевна
Отец ребёнка: Муратов Андрей Дмитриевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 оборот
Рождение ребёнка
Около 1787
Отец ребёнка: Муратов Андрей Дмитриевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно