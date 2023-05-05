Муратова Гликерия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуратова Гликерия Васильевна

Муратова Гликерия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 оборот
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Муратов Степан Андреевич

Отец ребёнка: Муратов Андрей Дмитриевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 оборот
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Муратов Исак Андреевич

Отец ребёнка: Муратов Андрей Дмитриевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 оборот
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Муратов Андрей Дмитриевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 оборот
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Муратова Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Муратов Андрей Дмитриевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 оборот
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Муратова Василиса Андреевна

Отец ребёнка: Муратов Андрей Дмитриевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 оборот
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Муратов Назар Андреевич

Отец ребёнка: Муратов Андрей Дмитриевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муратов Андрей Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close