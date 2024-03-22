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Муратов Андрей Дмитриевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Муратов Дмитрий Кондратьевич

Мать: Муратова Федосья Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 оборот
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Муратов Степан Андреевич

Мать ребёнка: Муратова Гликерия Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 оборот
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Муратов Исак Андреевич

Мать ребёнка: Муратова Гликерия Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 оборот
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Дружинина Ульяна Андреевна

Мать ребёнка: Муратова Гликерия Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 оборот
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Муратова Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Муратова Гликерия Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 оборот
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Сельнихина Василиса Андреевна

Мать ребёнка: Муратова Гликерия Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 оборот
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Муратов Назар Андреевич

Мать ребёнка: Муратова Гликерия Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муратова Гликерия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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