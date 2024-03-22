Муратов Андрей Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 оборот
Рождение ребёнка
Около 1770
Мать ребёнка: Муратова Гликерия Васильевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 оборот
Рождение ребёнка
Около 1773
Мать ребёнка: Муратова Гликерия Васильевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 оборот
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Дружинина Ульяна Андреевна
Мать ребёнка: Муратова Гликерия Васильевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 оборот
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Муратова Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Муратова Гликерия Васильевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 оборот
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Сельнихина Василиса Андреевна
Мать ребёнка: Муратова Гликерия Васильевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 оборот
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: Муратова Гликерия Васильевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно