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Муратова Федосья Григорьевна

Место рождения

Семенов, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

До 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1708 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 3 оборот
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Муратов Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Муратов Дмитрий Кондратьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 оборот
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Муратова Агрофена Дмитриевна

Отец ребёнка: Муратов Дмитрий Кондратьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 3 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муратов Дмитрий Кондратьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 3 оборот
Смерть
До 1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область