Муратова Федосья Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1716
Дата смертиДо 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1716
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 3 оборот
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Муратов Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Муратов Дмитрий Кондратьевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 оборот
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Муратова Агрофена Дмитриевна
Отец ребёнка: Муратов Дмитрий Кондратьевич
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 3 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 3 оборот
Смерть
До 1782