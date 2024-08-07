Гортынская Мария Петровна
женский, родилась 25.09.1883, Торжок, город Торжок, Тверская область
умерла 06.06.1973, Москва, город федерального значения Москва
ОтецГортынский Пётр Васильевич1857 г.р.
Супруги
Андреев Николай Андреевич14.10.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1883
Торжок, город Торжок, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.06.1973
Москва, город федерального значения Москва