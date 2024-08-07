Гортынская Мария Петровна 25.09.1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гортынская Мария Петровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 25.09.1883, Торжок, город Торжок, Тверская область

умерла 06.06.1973, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Гортынский Пётр Васильевич1857 г.р.
Мать
Заблоцкая (Дмитриева-Мамонова) Екатерина Александровна1861 г.р.
Супруги
Андреев Николай Андреевич14.10.1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1883

Отец: Гортынский Пётр Васильевич

Мать: Заблоцкая (Дмитриева-Мамонова) Екатерина Александровна

Торжок, город Торжок, Тверская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Николай Андреевич

Смерть
06.06.1973
Москва, город федерального значения Москва

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