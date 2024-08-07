Гортынский Пётр Васильевич
мужской, родился 1857
умер 14.02.1903, Московская губерния, Российская империя
Супруги
Дети
Гортынская Мария Петровна25.09.1883 г.р.
Гортынский Владимир ПетровичОколо 1885 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1883
Дочь: Гортынская Мария Петровна
Мать ребёнка: Заблоцкая (Дмитриева-Мамонова) Екатерина Александровна
Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Гортынский Владимир Петрович
Мать ребёнка: Заблоцкая (Дмитриева-Мамонова) Екатерина Александровна
Смерть
14.02.1903
Московская губерния, Российская империя