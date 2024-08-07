Гортынский Пётр Васильевич 1857 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гортынский Пётр Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1857

умер 14.02.1903, Московская губерния, Российская империя

Супруги
Заблоцкая (Дмитриева-Мамонова) Екатерина Александровна1861 г.р.
Дети
Гортынская Мария Петровна25.09.1883 г.р.
Гортынский Владимир ПетровичОколо 1885 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заблоцкая (Дмитриева-Мамонова) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
25.09.1883

Дочь: Гортынская Мария Петровна

Мать ребёнка: Заблоцкая (Дмитриева-Мамонова) Екатерина Александровна

Торжок, город Торжок, Тверская область

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Гортынский Владимир Петрович

Мать ребёнка: Заблоцкая (Дмитриева-Мамонова) Екатерина Александровна

Смерть
14.02.1903
Московская губерния, Российская империя

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