Заблоцкая (Дмитриева-Мамонова) Екатерина Александровна 1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Заблоцкая (Дмитриева-Мамонова) Екатерина Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1861

умерла Неизвестно

Отец
Дмитриев-Мамонов Александр Александрович1827 г.р.
Мать
Дмитриева-Мамонова (Оленина) Елизавета Петровна26.?.1832 г.р.
Супруги
Заблоцкий Вячеслав (Вацлав) АлександровичОколо 1855 г.р.
Гортынский Пётр Васильевич1857 г.р.
Дети
Гортынская Мария Петровна25.09.1883 г.р.
Гортынский Владимир ПетровичОколо 1885 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Дмитриев-Мамонов Александр Александрович

Мать: Дмитриева-Мамонова (Оленина) Елизавета Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гортынский Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
25.09.1883

Дочь: Гортынская Мария Петровна

Отец ребёнка: Гортынский Пётр Васильевич

Торжок, город Торжок, Тверская область

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Гортынский Владимир Петрович

Отец ребёнка: Гортынский Пётр Васильевич

Бракосочетание
27.04.1903

Муж: Заблоцкий Вячеслав (Вацлав) Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

19-127-1446 939 1903 Л-гв.Семен.п

Смерть
Неизвестно

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