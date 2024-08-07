Заблоцкая (Дмитриева-Мамонова) Екатерина Александровна
женский, родилась 1861
умерла Неизвестно
ОтецДмитриев-Мамонов Александр Александрович1827 г.р.
МатьДмитриева-Мамонова (Оленина) Елизавета Петровна26.?.1832 г.р.
Супруги
Заблоцкий Вячеслав (Вацлав) АлександровичОколо 1855 г.р.
Гортынский Пётр Васильевич1857 г.р.
Дети
Гортынская Мария Петровна25.09.1883 г.р.
Гортынский Владимир ПетровичОколо 1885 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1883
Дочь: Гортынская Мария Петровна
Отец ребёнка: Гортынский Пётр Васильевич
Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Гортынский Владимир Петрович
Отец ребёнка: Гортынский Пётр Васильевич
Бракосочетание
27.04.1903
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно