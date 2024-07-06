Маликова (Шаврина) Степанида Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1894 ст.
Дата смерти1969
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894 ст.
Маленькая очень ростом.
Рождение ребёнка
07.12.1922
Дочь: Ульянова (Маликова) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Маликов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
27.05.1927
Дочь: Юрина (Маликова) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Маликов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
10.05.1929
Дочь: Мишечкина (Маликова) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Маликов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Маликов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Маликов Андрей Петрович
Смерть
1969
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область