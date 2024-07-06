Маликова (Шаврина) Степанида Дмитриевна 1894 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Маликова (Шаврина) Степанида Дмитриевна

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Место рождения

Погори, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1894 ст.

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894 ст.

Отец: Шаврин Дмитрий Яковлевич

Мать: Шаврина Татьяна Захаровна

Погори, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Маленькая очень ростом.
Рождение ребёнка
07.12.1922

Дочь: Ульянова (Маликова) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Маликов Андрей Петрович

Погори, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.05.1927

Дочь: Юрина (Маликова) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Маликов Андрей Петрович

Погори, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.05.1929

Дочь: Мишечкина (Маликова) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Маликов Андрей Петрович

Погори, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Маликов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Маликов Андрей Петрович

Погори, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1969
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

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