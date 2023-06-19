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Шаврина Татьяна

Место рождения

Погори, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Погори, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Маликова Степанида Дмитриевна

Отец ребёнка: Шаврин Дмитрий Яковлевич

Погори, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Маленькая очень ростом.
Рождение ребёнка
19.07.1902

Сын: Шаврин Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Шаврин Дмитрий Яковлевич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаврин Роман Дмитриевич

Отец ребёнка: Шаврин Дмитрий Яковлевич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно