Шаврина Татьяна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Маликова Степанида Дмитриевна
Отец ребёнка: Шаврин Дмитрий Яковлевич
Маленькая очень ростом.
Рождение ребёнка
19.07.1902
Отец ребёнка: Шаврин Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шаврин Дмитрий Яковлевич
Смерть
Неизвестно