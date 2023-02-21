Шаврин Дмитрий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаврин Дмитрий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаврин Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
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