Архипова (Ермакова) Софья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Ермакова) Софья Яковлевна

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Место рождения

Фомино, Озерищенская волость, Дорогобужский уезд

Дата рождения

17.01.1893 ст.

Дата смерти

?.07.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1893 ст.

Отец: Ермаков Яков Иванович

Мать: Ермакова Людмила Петровна

Фомино, Озерищенская волость, Дорогобужский уезд
Восприемники при рождении: д. Горки крестьянин Яков Никитин и сельца Горки дворянская дочь девица Евпраксия Иванова Грахольская.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Константин Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курносова Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Архипов Константин Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова Мария Константиновна

Отец ребёнка: Архипов Константин Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Константиновна

Отец ребёнка: Архипов Константин Терентьевич

Рождение ребёнка
20.01.1926

Дочь: Пырышева Вера Константиновна

Отец ребёнка: Архипов Константин Терентьевич

Смерть
?.07.1978

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