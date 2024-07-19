Архипова (Ермакова) Софья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения17.01.1893 ст.
Дата смерти?.07.1978
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1893 ст.
Отец: Ермаков Яков Иванович
Восприемники при рождении: д. Горки крестьянин Яков Никитин и сельца Горки дворянская дочь девица Евпраксия Иванова Грахольская.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курносова Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Архипов Константин Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архипова Мария Константиновна
Отец ребёнка: Архипов Константин Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Константиновна
Отец ребёнка: Архипов Константин Терентьевич
Рождение ребёнка
20.01.1926
Дочь: Пырышева Вера Константиновна
Отец ребёнка: Архипов Константин Терентьевич
Смерть
?.07.1978