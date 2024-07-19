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Ермакова Людмила Петровна

Место рождения

деревня Горки

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Горки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Ермаков Яков Иванович

Бракосочетание
27.01.1892 ст.

Муж: Ермаков Яков Иванович

Поручители- по жениху: крестьяне д. Выползово Василий Прокопиев и Василий Артемьев; по невесте: крестьяне д. Горки Антоний Степанов и Яков Никитин.
Рождение ребёнка
17.01.1893 ст.

Дочь: Архипова Софья Яковлевна

Отец ребёнка: Ермаков Яков Иванович

Фомино, Озерищенская волость, Дорогобужский уезд
Восприемники при рождении: д. Горки крестьянин Яков Никитин и сельца Горки дворянская дочь девица Евпраксия Иванова Грахольская.
Рождение ребёнка
12.11.1901 ст.

Дочь: Ермакова Степанида Яковлевна

Отец ребёнка: Ермаков Яков Иванович

Смерть
Неизвестно

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