Ермаков Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Рождение
1864 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Ермакова Людмила Петровна
Бракосочетание
27.01.1892 ст.
Поручители- по жениху: крестьяне д. Выползово Василий Прокопиев и Василий Артемьев; по невесте: крестьяне д. Горки Антоний Степанов и Яков Никитин.
Рождение ребёнка
17.01.1893 ст.
Дочь: Архипова Софья Яковлевна
Мать ребёнка: Ермакова Людмила Петровна
Восприемники при рождении: д. Горки крестьянин Яков Никитин и сельца Горки дворянская дочь девица Евпраксия Иванова Грахольская.
Рождение ребёнка
12.11.1901 ст.
Дочь: Ермакова Степанида Яковлевна
Мать ребёнка: Ермакова Людмила Петровна
Смерть
Неизвестно