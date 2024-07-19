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Ермаков Яков Иванович

Место рождения

Фомино, Озерищенская волость, Дорогобужский уезд

Дата рождения

1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Фомино, Озерищенская волость, Дорогобужский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Ермакова Людмила Петровна

Бракосочетание
27.01.1892 ст.

Жена: Ермакова Людмила Петровна

Поручители- по жениху: крестьяне д. Выползово Василий Прокопиев и Василий Артемьев; по невесте: крестьяне д. Горки Антоний Степанов и Яков Никитин.
Рождение ребёнка
17.01.1893 ст.

Дочь: Архипова Софья Яковлевна

Мать ребёнка: Ермакова Людмила Петровна

Фомино, Озерищенская волость, Дорогобужский уезд
Восприемники при рождении: д. Горки крестьянин Яков Никитин и сельца Горки дворянская дочь девица Евпраксия Иванова Грахольская.
Рождение ребёнка
12.11.1901 ст.

Дочь: Ермакова Степанида Яковлевна

Мать ребёнка: Ермакова Людмила Петровна

Смерть
Неизвестно

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