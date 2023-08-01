Архипов Константин Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Архипов Терентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1926
Дочь: Пырышева Вера Константиновна
Мать ребёнка: Архипова Софья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архипова Мария Константиновна
Мать ребёнка: Архипова Софья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курносова Надежда Константиновна
Мать ребёнка: Архипова Софья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Константиновна
Мать ребёнка: Архипова Софья Яковлевна
Смерть
Неизвестно