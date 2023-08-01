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Архипов Константин Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Архипов Терентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1926

Дочь: Пырышева Вера Константиновна

Мать ребёнка: Архипова Софья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова Мария Константиновна

Мать ребёнка: Архипова Софья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курносова Надежда Константиновна

Мать ребёнка: Архипова Софья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Константиновна

Мать ребёнка: Архипова Софья Яковлевна

Смерть
Неизвестно