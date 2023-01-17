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Тиунов Федот Иванович

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Место рождения

Тиваненки, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1740 ст.

Дата смерти

05.02.1789 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1740 ст.

Отец: Тиунов Иван Александрович

Мать: не указана

Тиваненки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1763 ст.

Дочь: Тиунова Васса Федотовна

Мать ребёнка: Цепелева Катерина Леонтьевна

Тиваненки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Между 25.07.1768 и 28.01.1771

Жена: Синцова Зиновья Трофимовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1768 ст.

Дочь: Тиунова Васса' Федотовна

Мать ребёнка: Цепелева Катерина Леонтьевна

Тиваненки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.10.1771 ст.

Дочь: Тиунова Параскева Федотовна

Мать ребёнка: Синцова Зиновья Трофимовна

Тиваненки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.11.1776 ст.

Сын: Тиунов Григорий Федотович

Мать ребёнка: Синцова Зиновья Трофимовна

Тиваненки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1779 ст.

Дочь: Тиунова Федосия Федотовна

Мать ребёнка: Синцова Зиновья Трофимовна

Тиваненки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
05.02.1789 ст.
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