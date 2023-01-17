Тиунов Федот Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1740 ст.
Дата смерти05.02.1789 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1740 ст.
Отец: Тиунов Иван Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1763 ст.
Дочь: Тиунова Васса Федотовна
Мать ребёнка: Цепелева Катерина Леонтьевна
Бракосочетание
Между 25.07.1768 и 28.01.1771
Рождение ребёнка
Вычислено 1768 ст.
Дочь: Тиунова Васса' Федотовна
Мать ребёнка: Цепелева Катерина Леонтьевна
Рождение ребёнка
28.10.1771 ст.
Дочь: Тиунова Параскева Федотовна
Мать ребёнка: Синцова Зиновья Трофимовна
Рождение ребёнка
23.11.1776 ст.
Сын: Тиунов Григорий Федотович
Мать ребёнка: Синцова Зиновья Трофимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1779 ст.
Дочь: Тиунова Федосия Федотовна
Мать ребёнка: Синцова Зиновья Трофимовна
Смерть
05.02.1789 ст.