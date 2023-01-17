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Синцова Зиновья Трофимовна

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Место рождения

Истобенск, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1750 ст.

Дата смерти

Около 1791 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1750 ст.

Отец: Синцов Трофим Павлович

Мать: Головина Ульяна Осиповна

Истобенск, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Между 25.07.1768 и 28.01.1771

Муж: Тиунов Федот Иванович

Рождение ребёнка
28.10.1771 ст.

Дочь: Тиунова Параскева Федотовна

Отец ребёнка: Тиунов Федот Иванович

Тиваненки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.11.1776 ст.

Сын: Тиунов Григорий Федотович

Отец ребёнка: Тиунов Федот Иванович

Тиваненки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1779 ст.

Дочь: Тиунова Федосия Федотовна

Отец ребёнка: Тиунов Федот Иванович

Тиваненки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1791 ст.
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