Синцова Зиновья Трофимовна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1750 ст.
Дата смертиОколо 1791 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1750 ст.
Отец: Синцов Трофим Павлович
Мать: Головина Ульяна Осиповна
Бракосочетание
Между 25.07.1768 и 28.01.1771
Рождение ребёнка
28.10.1771 ст.
Дочь: Тиунова Параскева Федотовна
Отец ребёнка: Тиунов Федот Иванович
Рождение ребёнка
23.11.1776 ст.
Сын: Тиунов Григорий Федотович
Отец ребёнка: Тиунов Федот Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1779 ст.
Дочь: Тиунова Федосия Федотовна
Отец ребёнка: Тиунов Федот Иванович
Смерть
Около 1791 ст.