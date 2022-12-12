Тиунов Иван Александрович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1702 ст.
Дата смертиОколо 1756 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1702 ст.
Отец: Тиунов Александр -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1736 ст.
Дочь: Тиунова Агафия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.
Сын: Тиунов Карп Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1740 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тиунов Ефим Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1756 ст.