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Тиунов Иван Александрович

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Место рождения

Тиваненки, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1702 ст.

Дата смерти

Около 1756 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1702 ст.

Отец: Тиунов Александр -

Мать: не указана

Тиваненки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1736 ст.

Дочь: Тиунова Агафия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Тиваненки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.

Сын: Тиунов Карп Иванович

Мать ребёнка: не указана

Тиваненки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1740 ст.

Сын: Тиунов Федот Иванович

Мать ребёнка: не указана

Тиваненки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тиунов Ефим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Тиваненки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1756 ст.
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