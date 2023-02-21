Цепелева Катерина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цепелева Катерина Леонтьевна

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Место рождения

д. Мутовкинская (Истобенский оброчный стан, Шалеговская волость)

Дата рождения

Вычислено 1742 ст.

Дата смерти

25.06.1768 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1763 г.р.
Вычислено 1768 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1742 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Мутовкинская (Истобенский оброчный стан, Шалеговская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1763 ст.

Дочь: Тиунова Васса Федотовна

Отец ребёнка: Тиунов Федот Иванович

Тиваненки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
25.06.1768 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1768 ст.

Дочь: Тиунова Васса' Федотовна

Отец ребёнка: Тиунов Федот Иванович

Тиваненки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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