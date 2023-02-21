Цепелева Катерина Леонтьевна
Место рожденияд. Мутовкинская (Истобенский оброчный стан, Шалеговская волость)
Дата рожденияВычислено 1742 ст.
Дата смерти25.06.1768 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1742 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Мутовкинская (Истобенский оброчный стан, Шалеговская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1763 ст.
Дочь: Тиунова Васса Федотовна
Отец ребёнка: Тиунов Федот Иванович
Смерть
25.06.1768 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1768 ст.
Дочь: Тиунова Васса' Федотовна
Отец ребёнка: Тиунов Федот Иванович