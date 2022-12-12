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Тиунова Федосия Федотовна

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Место рождения

Тиваненки, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1779 ст.

Дата смерти

Между 1834 и 1850

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779 ст.

Отец: Тиунов Федот Иванович

Мать: Синцова Зиновья Трофимовна

Тиваненки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
20.01.1801

Муж: Целищев Максим Кузьмич

Бракосочетание
20.01.1801 ст.

Муж: Целищев Максим Кузьмич

Рождение ребёнка
24.09.1801 ст.

Дочь: Целищева Ефросинья Максимовна

Отец ребёнка: Целищев Максим Кузьмич

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Между 1834 и 1850
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