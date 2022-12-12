Тиунова Федосия Федотовна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1779 ст.
Дата смертиМежду 1834 и 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779 ст.
Отец: Тиунов Федот Иванович
Бракосочетание
20.01.1801
Бракосочетание
20.01.1801 ст.
Рождение ребёнка
24.09.1801 ст.
Дочь: Целищева Ефросинья Максимовна
Отец ребёнка: Целищев Максим Кузьмич
Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Между 1834 и 1850