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Ступин Дмитрий Иванович

Место рождения

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

18.10.1828

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1828

Отец: Ступин Иван Федорович

Мать: Ступина Александра Леонтьевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
12.01.1847

Жена: Ступина (Курицына) Евлампия Ивановна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.10.1847

Сын: Ступин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Ступина (Курицына) Евлампия Ивановна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.01.1849

Сын: Ступин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Ступина (Курицына) Евлампия Ивановна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.01.1850

Дочь: (Ступина) Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Ступина (Курицына) Евлампия Ивановна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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