Ступин Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения18.10.1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1828
Бракосочетание
12.01.1847
Рождение ребёнка
15.10.1847
Мать ребёнка: Ступина (Курицына) Евлампия Ивановна
Рождение ребёнка
12.01.1849
Мать ребёнка: Ступина (Курицына) Евлампия Ивановна
Рождение ребёнка
14.01.1850
Дочь: (Ступина) Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Ступина (Курицына) Евлампия Ивановна