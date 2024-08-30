Ступина (Курицына) Евлампия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступина (Курицына) Евлампия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1847

Муж: Ступин Дмитрий Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.10.1847

Сын: Ступин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Ступин Дмитрий Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.01.1849

Сын: Ступин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Ступин Дмитрий Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.01.1850

Дочь: (Ступина) Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Ступин Дмитрий Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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