Ступина (Курицына) Евлампия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1847
Рождение ребёнка
15.10.1847
Отец ребёнка: Ступин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
12.01.1849
Отец ребёнка: Ступин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
14.01.1850
Дочь: (Ступина) Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Ступин Дмитрий Иванович