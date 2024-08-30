Ступина Александра Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти06.03.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
10.01.1826
Рождение ребёнка
25.08.1827
Сын: Ступин Александр Иванович
Отец ребёнка: Ступин Иван Федорович
Рождение ребёнка
18.10.1828
Отец ребёнка: Ступин Иван Федорович
Рождение ребёнка
08.06.1831
Дочь: (Ступина) Евпраксия Ивановна
Отец ребёнка: Ступин Иван Федорович
Рождение ребёнка
21.09.1832
Отец ребёнка: Ступин Иван Федорович
Рождение ребёнка
28.07.1835
Дочь: Воробьева (Ступина) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Ступин Иван Федорович
Рождение ребёнка
01.11.1837
Дочь: (Ступина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ступин Иван Федорович
Смерть
06.03.1853