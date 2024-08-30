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Ступина Александра Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

06.03.1853

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Ступин Иван Федорович

Бракосочетание
10.01.1826

Муж: Ступин Иван Федорович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.08.1827

Сын: Ступин Александр Иванович

Отец ребёнка: Ступин Иван Федорович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.10.1828

Сын: Ступин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Ступин Иван Федорович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.06.1831

Дочь: (Ступина) Евпраксия Ивановна

Отец ребёнка: Ступин Иван Федорович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.09.1832

Сын: Ступин Аркадий Иванович

Отец ребёнка: Ступин Иван Федорович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.07.1835

Дочь: Воробьева (Ступина) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Ступин Иван Федорович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.11.1837

Дочь: (Ступина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ступин Иван Федорович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
06.03.1853
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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