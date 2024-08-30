Ступин Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения01.09.1805
Дата смерти01.05.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1805
Отец: Ступин Федор Михайлович
Мать: Ступина Надежда Петровна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
10.01.1826
Рождение ребёнка
25.08.1827
Сын: Ступин Александр Иванович
Мать ребёнка: Ступина Александра Леонтьевна
Рождение ребёнка
18.10.1828
Мать ребёнка: Ступина Александра Леонтьевна
Рождение ребёнка
08.06.1831
Дочь: (Ступина) Евпраксия Ивановна
Мать ребёнка: Ступина Александра Леонтьевна
Рождение ребёнка
21.09.1832
Мать ребёнка: Ступина Александра Леонтьевна
Рождение ребёнка
28.07.1835
Дочь: Воробьева (Ступина) Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Ступина Александра Леонтьевна
Рождение ребёнка
01.11.1837
Дочь: (Ступина) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Ступина Александра Леонтьевна
Бракосочетание
29.04.1864
Рождение ребёнка
01.02.1865
Мать ребёнка: Ступина (Павловская) Фаина Ивановна
Рождение ребёнка
25.11.1866
Дочь: Оленина (Ступина) Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Ступина (Павловская) Фаина Ивановна
Смерть
01.05.1869