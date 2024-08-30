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Ступин Иван Федорович

Место рождения

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.09.1805

Дата смерти

01.05.1869

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1805

Отец: Ступин Федор Михайлович

Мать: Ступина Надежда Петровна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Развод
Неизвестно

Жена: Ступина Александра Леонтьевна

Бракосочетание
10.01.1826

Жена: Ступина Александра Леонтьевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.08.1827

Сын: Ступин Александр Иванович

Мать ребёнка: Ступина Александра Леонтьевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.10.1828

Сын: Ступин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Ступина Александра Леонтьевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.06.1831

Дочь: (Ступина) Евпраксия Ивановна

Мать ребёнка: Ступина Александра Леонтьевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.09.1832

Сын: Ступин Аркадий Иванович

Мать ребёнка: Ступина Александра Леонтьевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.07.1835

Дочь: Воробьева (Ступина) Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Ступина Александра Леонтьевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.11.1837

Дочь: (Ступина) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Ступина Александра Леонтьевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
29.04.1864

Жена: Ступина (Павловская) Фаина Ивановна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.02.1865

Сын: Ступин Федор Иванович

Мать ребёнка: Ступина (Павловская) Фаина Ивановна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.11.1866

Дочь: Оленина (Ступина) Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Ступина (Павловская) Фаина Ивановна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
01.05.1869
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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