Макарчук (Муляр) Федора Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарчук (Муляр) Федора Семёновна

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Место рождения

Сокольча, Житомирська область

Дата рождения

11.09.1901

Дата смерти

08.09.1979

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1901

Отец: Муляр Семён

Мать: не указана

Сокольча, Житомирська область
Бракосочетание
Около 1919

Муж: Макарчук Терентий Михайлович

Вышла замуж в 16 лет
Рождение ребёнка
10.02.1920

Сын: Макарчук Михаил Терентьевич

Отец ребёнка: Макарчук Терентий Михайлович

Черноручье, Лазовский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Макарчук Григорий Терентьевич

Отец ребёнка: Макарчук Терентий Михайлович

Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
08.03.1924

Сын: Макарчук Борис Терентьевич

Отец ребёнка: Макарчук Терентий Михайлович

Черноручье, Лазовский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
28.02.1926

Сын: Макарчук Николай Терентьевич

Отец ребёнка: Макарчук Терентий Михайлович

Партизанск, Партизанский, Приморский край
Россия, Приморский край, г. Сучан
Рождение ребёнка
03.02.1928

Сын: Макарчук Яков Терентьевич

Отец ребёнка: Макарчук Терентий Михайлович

Черноручье, Лазовский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
17.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макарчук Терентий Михайлович

Рождение ребёнка
13.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заяц Захарий Андреевич

Смерть
08.09.1979
Партизанск, Партизанский, Приморский край
Рак горла
Похороны
Неизвестно
Партизанск, Партизанский, Приморский край
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