Макарчук (Муляр) Федора Семёновна
Место рождения
Дата рождения11.09.1901
Дата смерти08.09.1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1901
Отец: Муляр Семён
Бракосочетание
Около 1919
Вышла замуж в 16 лет
Рождение ребёнка
10.02.1920
Сын: Макарчук Михаил Терентьевич
Отец ребёнка: Макарчук Терентий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Макарчук Григорий Терентьевич
Отец ребёнка: Макарчук Терентий Михайлович
Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
08.03.1924
Сын: Макарчук Борис Терентьевич
Отец ребёнка: Макарчук Терентий Михайлович
Рождение ребёнка
28.02.1926
Сын: Макарчук Николай Терентьевич
Отец ребёнка: Макарчук Терентий Михайлович
Россия, Приморский край, г. Сучан
Рождение ребёнка
03.02.1928
Сын: Макарчук Яков Терентьевич
Отец ребёнка: Макарчук Терентий Михайлович
Рождение ребёнка
17.08.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макарчук Терентий Михайлович
Рождение ребёнка
13.11.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заяц Захарий Андреевич
Смерть
08.09.1979
Рак горла
Похороны
Неизвестно