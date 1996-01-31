Макарчук Николай Терентьевич
Место рождения
Дата рождения28.02.1926
Дата смерти31.01.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1926
Россия, Приморский край, г. Сучан
Военная служба
09.11.1943
Соколовский РВК, Приморский край, Соколовский р-н Воинское звание: мл. сержант
Демобилизация
11.11.1950
Наименование воинской части: 12 ЖДАБ, 3 БФ 222 ОЖАД 3 батр.
Бракосочетание
21.02.1951
Жена: Макарчук Лидия Андреевна
Черноручье, Лазовский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
23.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарчук Любовь Даниловна
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Рождение ребёнка
28.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарчук Любовь Даниловна
Бракосочетание
01.02.1957
Россия, Приморский край, г. Сучан
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
31.01.1996