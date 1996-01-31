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Макарчук Николай Терентьевич

Место рождения

Партизанск, Партизанский, Приморский край

Дата рождения

28.02.1926

Дата смерти

31.01.1996

Пол

Мужской

Отец

Около 1891 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1926

Отец: Макарчук Терентий Михайлович

Мать: Макарчук Федора Семёновна

Партизанск, Партизанский, Приморский край
Россия, Приморский край, г. Сучан
Военная служба
09.11.1943
Соколовский РВК, Приморский край, Соколовский р-н Воинское звание: мл. сержант
Демобилизация
11.11.1950
Наименование воинской части: 12 ЖДАБ, 3 БФ 222 ОЖАД 3 батр.
Бракосочетание
21.02.1951

Жена: Макарчук Лидия Андреевна

Черноручье, Лазовский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
23.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарчук Любовь Даниловна

Партизанск, Партизанский, Приморский край
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Рождение ребёнка
28.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарчук Любовь Даниловна

Бракосочетание
01.02.1957

Жена: Макарчук Любовь Даниловна

Партизанск, Партизанский, Приморский край
Россия, Приморский край, г. Сучан
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
31.01.1996
Партизанск, Партизанский, Приморский край
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